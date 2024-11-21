Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 425 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçesinde bir kişinin uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelinin evinin belirlenmesinin ardından ekipler, ev ve uzantılarında narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle yaptıkları aramalarda 3 kilo 425 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.