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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonunda 15 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. Ayrıca bir iş yerinde kaçak etil alkol ve aroma verici kit bulundu.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplernin düzenlediği operasyonda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.M. ve B.C, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinde 117 litre etil alkol ele geçirildi

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde 117 litre etil alkol, 250 aroma verici kit ele geçirdi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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