Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin aracında yapılan aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kültür Mahallesi'nde M.T. ve Ö.İ'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.