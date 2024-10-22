Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Yolcudan 1'i Tutuklandı
Düzce'de yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, bavullarında uyuşturucu bulunan 2 yolcudan biri tutuklandı. Ekipler, otobüsü durdurarak bagajda yapılan aramada 2 bin 675 sentetik hap ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Düzce'de yolcu otobüsünde bavullarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu.
Bagajda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bavullarda 2 bin 675 sentetik hap, 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bavulların sahibi oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. tutuklandı, B.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.