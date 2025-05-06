Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar M.Y, Y.A. ve T.İ. gözaltına alındı.

Aramada 86 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve Y.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T. İ. adli kontrol şartıyla salıverildi.