Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 gram eroin, 23 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İ.E. ve S.A. tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Beyciler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 65 gram eroin, 23 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.E. ve S.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.