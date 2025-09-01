Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yapılan aramada, 102 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.D. (22) ve M.Ç.Y. (30), Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, F.M.K. (27) ve T.İ. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.