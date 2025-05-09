Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 51 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A. ve O.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyonda yakalanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan idari işlem yapıldı.