Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 136 gram sentetik uyuşturucu ve diğer maddelerle birlikte 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Aramalarda, 136 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.D. (49) ve H.A. (37), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.