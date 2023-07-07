Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermi ve Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.