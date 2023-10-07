Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarına yönelik yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alının 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, ruhsatsız tabanca bulundurma suçları dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada ekipler şok uygulamalar yapıyor. KOM ekipleri tarafından gece saat 01.00 saralarında Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak üzerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine araç durduruldu. Durdurulan araçta 32 suç kaydı bulunan C.Y. ile 6 suç kaydı bulunan K.M.K.'nın üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 58 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 252 gram bonzai, tabanca ve tabancaya ait 7 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 940 TL nakit paraya el konuldu.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen C.Y ile K.M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE