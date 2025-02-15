Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.A adlı zanlı tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel