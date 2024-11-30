Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.