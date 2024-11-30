Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.