Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Orhangazi, Çiftepınar ve Şehit Hüseyin Kıl mahallerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu nitelikli hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar E.Y. ve D.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.