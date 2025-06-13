Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında İki Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Operasyonlar sırasında toplam 88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 8 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma uyuşturucu taşıdığı öğrenilen aracı durdurdu

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu getireceği öğrenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.S, aşağı inerek çantayla kaçmaya başladı.

E.S, ekiplerce yakalanırken, araçta yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ve 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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