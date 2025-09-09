Düzce'de Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takip yaptığı S.K. ve N.K'nin Camikebir Mahallesi'nde evlerine düzenlediği operasyonda toplam 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

S.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ise takibe aldıkları M.C.K, R.K. ve K.K'nin merkez ilçede bulunan ikameti ve aynı köyde bulunan bir başka eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda 63 kök hint keneviri, 158 gram esrar, 300 gram kenevir tohumu ve kurusıkı silah ele geçirdi.

Söz konusu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K. ve M.C.K çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.