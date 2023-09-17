Düzce'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir aracın tavan kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda şüphelilerden biri tutuklandı.