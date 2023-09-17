Düzce'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir aracın tavan kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda şüphelilerden biri tutuklandı.
Aracın tavanından uyuşturucu çıktı
DÜZCE - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir aracın tavan kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Çevre illerden Düzce'ye uyuşturucu madde taşınabileceği değerlendirilen araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Durdurulan Ankara plakalı bir araçta Narkotik Köpeğinin yaptığı incelemede aracın tavan kısmından koku aldı. Polis ekipleri tavanda yaptıkları aramada 2 parça halinde 148 gram sentetik kannobinoid ve 1 parça halinde 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç sürücüsü İ.Y.'nin ikametinde yapılan aramada evde 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve araması bulunan 9 ayrı suç kaydın bulun G.Y.'de yakalandı.
Şüpheli şahıslardan İ.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.