Düzce'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de 215 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında aramalar gerçekleştirildi.

Ekipler, Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 215 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.G. ve O.Ş. "uyuşturucu imalatı ve uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.