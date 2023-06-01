Düzce'de Uygulama: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, park, bahçelerde, eğlence mekanlarında, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 430 şahıs sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aralamalarda ise 19 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 88 fişek, 70 cc'lik 12 şişe kaçak içki, 90 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. - DÜZCE