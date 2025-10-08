Haberler

Düzce'de Usulsüz Yeşil Reçete Soruşturması: 12 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Düzce merkezli yürütülen usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazımına ilişkin soruşturmada, biri doktor 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma rüşvet, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarını kapsıyor.

Dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşıldı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlendi.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
