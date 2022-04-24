Düzce Valisi Atay, yurt dışına ihraç edilen kemençeleri inceledi - Haberler

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Düzce Valisi Atay, yurt dışına ihraç edilen kemençeleri inceledi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce Valisi Atay, yurt dışına ihraç edilen kemençeleri inceledi

Düzce'de el emeğiyle ürettiği kemençeleri yurt dışına ihraç eden sanatçı Ömer Demir'i Vali Cevdet Atay ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Düzce'de el emeğiyle ürettiği kemençeleri yurt dışına ihraç eden sanatçı Ömer Demir'i Vali Cevdet Atay ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Dinlediği kemençe sesinden etkilenerek kemençe üretmeye karar veren ve yıllar içerisinde yurt dışına ihracat yapan Ömer Demir'in işletmesini Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirlenen Demir'in atölyesinde çalışmaları hakkında Vali Atay bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ile birlikte Demir'i tebrik eden Atay, incelemedin ardından fotoğraf çektirdi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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