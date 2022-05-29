Düzce'de üreticilerin sulak arazilerde "Konuralp pirinci" mesaisi başladı - Haberler

Düzce'de lezzeti dolayısıyla tüketicilerden talep gören tescilli Konuralp pirincinin sofralara ulaşması için her yıl uğraş veren üreticiler, sulak arazilerde ekim mesaisine başladı.

Geçmişten bu yana dededen toruna ulaşan ata tohumuyla ekimi yapılan Konuralp pirinci, meşakkatli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Düzce merkeze bağlı Konuralp bölgesinde çeltik üretimi yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde sulak alanlara giderek tohumları toprakla buluşturuyor.

"4 ay sonra hasadını yapacağız"

Pirinç üreticisi 65 yaşındaki İsmet Aktepe, AA muhabirine, 45 yıldır pirinç ekimi yaptığını belirterek "Pirincimiz gerçekten lezzetli, yiyenler memnun ama suyundan ama toprağından, lezzeti bir başka. Yiyenler bunu böyle söylüyor. Yıllardan beri verdiğim insanlar başka pirinç alıp yemiyor. Bizim pirinci bekliyorlar." dedi.

Geçen sene kurutma tesisinin kurulduğunu anımsatan Aktepe, "Bu sene inşallah faaliyete geçecek. Bize faydası var tabii. Çeltik üretme ve paketleme tesisi de kurulacak diye duyduk. İnşallah o da gerçekleşir de üretici buradaki müstahsilin nakliye ücretinden kurtulur. Gönen, Osmancık'a gidiyoruz. Çeltiği pirince çevirmek için bize çok büyük nakliye maliyeti biniyor." diye konuştu.

Aktepe, tarihi belgelere göre Osmanlı döneminden beri bölgede pirinç ekimi yapıldığını bildiklerine işaret ederek "Tarihi kitaplarda, Konuralp'in Düzköy Ovası'na bile çeltik ekildiği söyleniyor." ifadesini kullandı.

Pirinç ekiminde yerli tohumlar kullandıklarını, bunları ziraat mühendislerinin geliştirdiğini anlatan Aktepe, "Çok kaliteli tohumlar, sertifikalı tohumlar ekiyoruz. Ziraat mühendislerimiz taleplerimize göre tohumlar gönderiyor. Şimdi attık, Allah nasip ederse 4 ay sonra hasadını yapacağız. Bizler toprağa ve çamura değemezsek rahat edemeyiz. Bizim yaşantımız bu, çamura bulaşmamız lazım. Bizim için burası enerji, burada rahatız. Tarlamızla ilgilenirken, sıkıntıları çözmeye çalışırken dünya telaşından uzaklaşıyoruz." diye konuştu.