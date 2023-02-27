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Düzce'de üreticilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

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Düzce'de üreticilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

Düzce'de üreticiye yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri, kimlik numarasının son iki rakamına göre yatırılmaya başlandı.

Düzce'de üreticiye yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri, kimlik numarasının son iki rakamına göre yatırılmaya başlandı.

Gümüşova Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı destek ödemelerinin çiftçilerin Ziraat Bankası Başak Kart hesaplarına tanımlandığı belirtildi.

Destek ödemelerinin deprem bölgesindeki illerde nakdi olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizin dışında kalan illerde ödemeler mazot ve gübre olarak yapılacak. Depremde hayatını kaybeden üreticilerimiz için yakınlarının müraacatı üzerine yakınlarına nakit olarak verilecek." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Deprem Düzce Güncel Haberler

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