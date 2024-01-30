Düzce'de Unlu Mamuller Üreten İş Yerine Suç Duyurusu
Düzce'de bir unlu mamul işletmesi, gıda sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. İşletme, ürünlerin bulunduğu tezgahın üzerine çıkan bir çalışanın görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra denetlendi ve kanun gereği suç duyurusu yapıldı.
Düzce'de unlu mamuller üreten bir iş yeri hakkında, gıda sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Düzce Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mergiç Mahallesi'nde unlu mamul işletmesi çalışanı, sabah vardiyasındayken ürünlerle dolu tepsilerin bulunduğu tezgahın üzerine çıktı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından işletmeyi tüm yönleriyle denetledi.
Gerekli incelemelerin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı.