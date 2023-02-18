Düzce'de üniversitelilerin yurtlardan alamadığı eşyalar gönüllüler tarafından kendilerine ulaştırıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen Düzce Üniversitesinde (DÜ) öğrenim gören öğrencilerin kaldıkları yurtlardan alamadıkları eşyalar, gönüllüler tarafından kendilerine gönderildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen Düzce Üniversitesinde (DÜ) öğrenim gören öğrencilerin kaldıkları yurtlardan alamadıkları eşyalar, gönüllüler tarafından kendilerine gönderildi. Yarıyıl tatili için memleketlerine giden öğrenciler, depremin ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle eşyalarını almaya gelemedi. Durumu fark eden bir grup gönüllü öğrenci, yurtları gezerek öğrencilerin kalan eşyalarını paketledi. Eşyalar, daha sonra sahiplerine ulaştırıldı. Gönüllü öğrenci Semih Genç, arkadaşlarına yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Okulumuz uzaktan eğitime geçince eşyalarını almaya gelemeyecek durumda olan arkadaşlarımızın eşyalarını topladık, paketledik ve adreslerine yolladık." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de üniversitelilerin yurtlardan alamadığı eşyalar gönüllüler tarafından kendilerine ulaştırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.