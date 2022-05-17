Düzce'de üniversite öğrencileri gökyüzüne 103 ay yıldızlı balon bıraktı - Haberler

Düzce'de üniversite öğrencileri gökyüzüne 103 ay yıldızlı balon bıraktı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de üniversite öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla ay yıldızlı 103 kırmızı balon uçurdu.
SAMSUN (AA) - Düzce'de üniversite öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla ay yıldızlı 103 kırmızı balon uçurdu.
Konuralp bölgesinde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler etkinlikte, 103 ay yıldızlı balonu gökyüzüne bıraktı.
Gençlik Spor İl Müdür İsa Yazıcı, gazetecilere, 3 yıldır geleneksel olarak Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Yazıcı, 103 öğrenciyle 103 balonu gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, gençlerle bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel