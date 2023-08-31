Düzce'de Üniversite Bölgesinde Polis Denetimleri Sıklaştırıldı

Düzce'de Konuralp bölgesinde polis ekipleri üniversite bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 393 araç sorgulandı ve çeşitli ihlallerden dolayı 71 araç sürücüsüne toplamda 77 bin 543 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 8 araç trafikten men edildi.

Düzce'de polis ekipleri üniversite bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Konuralp bölgesinde polis ekipleri sıkı denetimini sürdürüyor. Düzce Üniversitesi bölgesinde yapılan uygulamalar çerçevesinde 393 araç sorgulandı. Sorgularda 17'si alkollü 8'i ehliyetsiz, 9'u abartı egzoz, 5'i yüksek ses, 11'i kasksız, 6'sı plakasız, 2'si fazla yolcu ve 13'ü emniyet kemeri takmamaktan toplamda 71 araç sürücüsüne 77 bin 543 lira idari para cezası yazıldı.

Ayrıca, 8 araç trafikten men edildi. Ekipler kentte huzurun sağlanabilmesi için çalışmalarına devam edecek. - DÜZCE