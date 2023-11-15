Düzce'de Üniversite Bölgesinde Polis Denetimleri

Düzce'de polis ekipleri Üniversite bölgesinde suç ve suç unsurlarının girişini engellemek için havadan ve karadan denetimler yapıyor. Şok uygulamada uyuşturucu madde ve araçlara cezalar kesildi.

Düzce'de polis ekipleri Üniversite bölgesinde hem havadan hem de karadan yaptığı denetim ile suç ve suç unsurlarının bölgeye girmesini engelliyor.

Düzce'de Üniversite bölgesinde polis ekipleri tarafından sıkı denetimler devam ediyor. Bu çerçevede hem havadan hem karadan kafelere eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 215 polisin katıldığı şok uygulamada 2 bin 83 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 2 kişinin savcılık tarafından arandığı tespit edilirken, 2 farklı kişide de 5 gram uyuşturucu maddesi ile 21 adet sentetik ecza ele geçirildi. 211 araç denetime girerken, bu araçların 56'sına çeşitli maddelerden toplamda 177 bin 241 lira para cezası kesildi. Havadan yapılan denetimlerde ise kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren veya uygulamayı görüp ara sokaklara kaçan sürücüler cezadan kaçamadı. Polis ekiplerinin Üniversite öğrencilerinin huzuru için bölgede denetimlerinin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE