Düzce'de Uçan Balon Dolum Deposunda Yanıcı Gaz Tespit Edildi

Düzce'de polis, AFAD ve belediye ekipleri tarafından bir uçan balon dolum deposunda yapılan denetimde, uçan balonların içinde helyum yerine yanıcı, zehirli ve kokusuz bir gaz olan asetilen tespit edildi.

DÜZCE'de polis, AFAD ve belediye ekipleri tarafından bir uçan balon dolum deposunda denetim yapıldı. Denetimlerde; uçan balonların içinde helyum yerine daha ucuz olan yanıcı, zehirli, renksiz ve kokusuz bir gaz türü olan 'asetilen' gazı tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce AFAD İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'nde bulunan uçan balon dolum deposunda denetim yaptı. Denetimde AFAD'ın yaptığı ölçümlerde uçan balonların içine helyum yerine, daha ucuz olan, yanıcı, zehirli, renksiz ve kokusuz bir gaz türü olan asetilen gazı olduğu tespit edildi. Depodaki çok sayıda balona ve malzemelere el konuldu. Buradan balon temin eden satıcılardaki balonlara da el konuldu. Deponun sahibi tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.