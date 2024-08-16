Düzce'de traktöre çarpan işçi servisinde 8 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktöre çarpan işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı.
Bakacak köyü Değirmen mevkisinde tekstil işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki 81 ABG 986 plakalı minibüs, G.A. yönetimindeki 22 HU 069 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.