Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

DÜZCE'de tarlada çapa yaptığı traktörünün altında kalan Nizami Can (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı İhsaniye köyünde meydana geldi. Tarlada çapa yapan Nizami Can yönetimindeki 81 BL 645 plakalı traktör, devrildi. Can, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nazmi Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Can'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

