Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

ANKARA (AA) - Düzce'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde Ç.D. yönetimindeki 34 SP 8541 plakalı otomobil ile kavşakta manevra yapan Alaattin Erkahraman idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Alaattin Erkahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Otomobil, Traktör, Ankara, Düzce, Güncel, Haberler

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