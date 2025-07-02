Düzce'de Trafik Kazasında 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada, 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı İl Özel İdaresine ait hafriyat kamyonu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde, önünde seyreden H.Ç. yönetimindeki 34 PH 9841 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobildeki 8 yaşındaki E.T.Ç, bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.Ç. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonun çarpması sonucu otomobilin savrulması yer alıyor.