Düzce'de Trafik Kazasında 3 Yaralı
Düzce-Gölyaka bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden 2'sinde bulunan 3 kişi sıkıştı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
T.A. idaresindeki 54 AKL 602 plakalı otomobil, Düzce- Gölyaka bağlantı yolunun Turaplar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen L.S. yönetimindeki 81 FR 611 plakalı otomobille, ardından F.T'nin kullandığı 14 AAJ 220 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, L.S. ile araçta bulunan M.S. ve G.S. bulundukları yerde sıkıştı.
İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.