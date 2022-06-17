Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de trafik kazası tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de trafik kazasında yaralanan ve şikayetçi olan kişi, karşı tarafın SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Düzce'de trafik kazasında yaralanan ve şikayetçi olan kişi, karşı tarafın SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan İ.D, motosikletiyle seyir halindeyken, otomobiliyle kendisine çarparak yaralanmasına neden olan P.K'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine P.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.D, şikayetçi olduğu P.K'nin SMA hastası Yusuf Ege Karagüllüoğlu adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden P.K'nin söz konusu hesaba bağış yapması üzerine İ.D. şikayetini geri çekti.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title