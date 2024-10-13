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Düzce'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, aracını emniyet şeridine çektikten sonra yola inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan aracını emniyet şeridine çektikten sonra inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Hüseyin Demircan idaresindeki 06 RMB 40 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bariyere çarptı.

Aracını emniyet şeridine çeken Demircan, yola reflektör koymak için aracından indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen C.A. yönetimindeki 06 CZJ 751 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak bariyere ve Demircan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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