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Düzce'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, D-100 kara yoluna bağlanan yan yoldaki kavşakta meydana geldi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karaçalı mevkisinde D-100 kara yoluna bağlanan yan yoldaki kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 81 FH 389 plakalı otomobil ile 06 EMT 575 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan N.T., Ö.D., T.T., E.Z., K.K., K.K., ve Z.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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