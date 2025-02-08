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Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda meydana gelen iki otomobil çarpışmasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile R.P. yönetimindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Dipsizgöl'ü Çamlıca köyüne bağlayan yolda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü R.P. ile aynı araçta bulunan C.P, Z.P, S.P. ve H.P. yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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