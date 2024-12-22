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Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 81 AR 798 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.D. ve Z.S. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bağlantı yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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