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Düzce'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Düzce'de bir otomobil, kontrolünü kaybederek telefon direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de otomobilin telefon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adliye yolundan kent merkezine seyreden G.B. idaresindeki 81 ACC 805 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki telefon direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle eğilen telefon direği ise itfaiye ekiplerince düzeltildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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