Düzce'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar

Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen tır şoförü ile yolcu otobüsü sürücüsüne 690'ar lira para cezası uygulandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Konuralp Mahallesi Beçi sapağı mevkisinde, duraktan yolcu aldıktan sonra manevra yapan M.E. yönetimindeki özel denetimli halk otobüsü ile tır sürücüsü S.A. araçlarını tehlikeli şekilde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Her iki sürücünün araç içi kameralarındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer zorunluluklara uymamak" suçundan 690'ar lira para cezası kesti.

Bu arada, Belediye Zabıta Amirliğinin, otobüs şoförüne 500 tam bilet (8 bin lira) ceza verilmesi talebini İl Encümeni'ne ilettiği öğrenildi.