Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Düzce'de Trafik Güvenliği İçin Radar Denetimleri Devam Ediyor

Düzce'de Trafik Güvenliği İçin Radar Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda 24 saat radarlı hız denetim cihazlarıyla trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, bir ev yangınına ilişkin aranan şüpheli de yakalandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 24 saat radarlı hız denetim cihazlarıyla denetleniyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri, İstanbul ve Ankara istikametinde kurdukları radar sistemiyle trafik güvenliğini sağlayarak kazaların önlenmesini amaçlıyor.

Asayiş çalışmaları kapsamında ise Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde 14 Nisan'da bir evin malzeme deposunda çıkan yangının faili olarak aranan S.M, Meşelik mevkisinde çalılık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.

Açıklamada, şüpheli hakkında, "kadına karşı basit yaralama, kadına karşı tehdit, şantaj, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tedbir kararına aykırı hareket etme ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından hakkında 10 ayrı adli işlem bulunduğu kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.