Düzce'de trafik ekipleri düzensiz göçmenleri yakaladı

Düzce'de trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafikte güvenliğinin sağlanması için uygulama yapan trafik ekipleri kamyonet kasasında yolculuk yapan düzensiz göçmenleri yakaladı. Ekipler, şahısları Sınır Kapıları Yabancı İşlemleri şubesi ekiplerine teslim ederken kamyonet sürücüsüne ise cezai işlem uyguladı.

Düzce'de trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafikte güvenliğinin sağlanması için uygulama yapan trafik ekipleri kamyonet kasasında yolculuk yapan düzensiz göçmenleri yakaladı. Ekipler, şahısları Sınır Kapıları Yabancı İşlemleri şubesi ekiplerine teslim ederken kamyonet sürücüsüne ise cezai işlem uyguladı.

Düzce'de trafik kazaların önlenmesine ve vatandaşların trafikte güvenliğinin sağlanması amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim ve uygulamalarına hız verdi. Şehrin çeşitli noktalarında sık sık yapılan denetimlerde sürücülerin ve yayaların yaptığı birçok olumsuzluklara karşı ekipler uyarılarda bulunurken zaman zaman da cezai işlem uyguluyor.

Ekiper şehir merkezinde yaptıkları denetimler sırasında inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyoneti durdurdu. Kasasında inşaat malzemeleriyle birlikte 2 yabancı uyruklu şahsı taşıyan kamyonette denetim yapan trafik ekipleri, şahısları Sınır Kapıları Yabancı İşlemleri Şubesi ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsüne ise açık kasada güvenlik almadan yolcu taşımaktan 2 bin 753 TL cezai işlem uyguladı. - DÜZCE