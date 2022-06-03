Düzce'de toz taşınımı etkili oldu - Haberler

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Düzce'de toz taşınımı etkili oldu

AA - Soner Şen - Güncel
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Düzce'de toz taşınımı etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikintileri oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak ve toz taşınımı etkili oldu.

Araçları toz birikintisiyle kaplanan sürücülerin bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da benzin istasyonlarında araçlarını temizledi.

Şenol Ilgaz, yağmurla birlikte çamur olan aracını kendi imkanlarıyla temizlediğini söyledi.

AA / Soner Şen - Güncel

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