Düzce'de toprak kayması sonucu kapanan köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor
Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Heyelan nedeniyle ulaşımın kesildiği 4 köy ve 4 mahalle için alternatif güzergahlar açıldı ancak toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede, Çınardüzü mevkisinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda, tekrar toprak kayması yaşandı.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapattı.
Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi.
Ekiplerin, köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği öğrenildi.