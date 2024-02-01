Düzce'de toprak kayması sonucu kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için 3 gündür çalışma yapılıyor.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde önceki gün yaşanan heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda ekipler yol açma işlemlerine devam etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin 20 iş makinesiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan alanında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve görevlilerden bilgi aldı.

Beyköy beldesinde önceki gün meydana gelen heyelan sonucu 4 köy ve 2 mahalleye giden grup yolu ulaşıma kapanmış, yamaçtan kopan parçalar nedeniyle yolun 200 metrelik kısmı tamamen toprak ve kayayla dolmuş, ağaçlar devrilmiş ve elektrik direkleri zarar görmüştü.