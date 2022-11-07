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Düzce'de topladıkları mantarları yiyen karı- koca öldü, gelinlerinin tedavisi sürüyor (3)

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Düzce'de topladıkları mantarları yiyen karı- koca öldü, gelinlerinin tedavisi sürüyor (3)

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi öldü (2)' başlıklı haberimizde Tuğba Yavuz da kurtarılamadı bilgisi sehven servis edilmiştir.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi öldü (2)' başlıklı haberimizde Tuğba Yavuz da kurtarılamadı bilgisi sehven servis edilmiştir. Olayda Yusuf ile eşi Emine Yavuz yaşamını yitirdi, gelinleri Tuğba Yavuz'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce Güncel Haberler

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