Düzce'de topladıkları mantarları yiyen karı- koca öldü, gelinlerinin tedavisi sürüyor (3) Güncel Haberler Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi öldü (2)' başlıklı haberimizde Tuğba Yavuz da kurtarılamadı bilgisi sehven servis edilmiştir. Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi öldü (2)' başlıklı haberimizde Tuğba Yavuz da kurtarılamadı bilgisi sehven servis edilmiştir. Olayda Yusuf ile eşi Emine Yavuz yaşamını yitirdi, gelinleri Tuğba Yavuz'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Düzce Güncel Haberler

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