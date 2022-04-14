Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Özkan Kayabaşı idaresindeki 41 AAH 118 plakalı tır, Düzce'nin Yeşilyayla mevkisinde ilerleyen Ahmet Doğan yönetimindeki 52 K 4164 plakalı tıra çarptı.

Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Düzce'de tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu, Ahmet Doğan, Ankara, Düzce, Güncel, Haberler

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