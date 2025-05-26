Düzce'de Tırın Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Düzce'de Tırın Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda patates yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.S. idaresindeki 34 JKE 69 plakalı patates yüklü tır, Turaplar mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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