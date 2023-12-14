Düzce'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Düzce'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'de, tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Kervan mevkisinde, H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil, önünde seyreden S.Y. yönetimindeki 14 EG 553 plakalı tırla çarpıştı.
Daha sonra bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü H.Ç. ve yanındaki E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.